Di Grassi aposta que terá carro mais veloz na Turquia

O brasileiro Lucas Di Grassi se prepara para o GP da Turquia, sétima etapa do Mundial de Fórmula 1, que será realizado no próximo domingo. O piloto buscará completar sua terceira corrida na temporada e aposta em um carro mais veloz e estável para isso.

"Pela primeira vez vou ter o carro atualizado, ainda assim um pouco mais pesado que o do (Timo) Glock, por causa da nossa diferença de estatura. Estas melhorias deverão trazer de meio a um segundo no nosso tempo de volta", afirmou Di Grassi, referindo-se também ao seu companheiro na equipe Virgin.

Apesar da confiança na melhora do carro, o brasileiro ressalta as dificuldades que terá em Istambul. Segundo ele, a pista em sentido anti-horário dificultará a tarefa para os pilotos.

"Como o circuito é no sentido anti-horário, ele vai exigir um pouco mais de força no pescoço no lado esquerdo, especialmente na curva 8, que é bem rápida e técnica. Então completei muitas voltas no simulador da equipe na Inglaterra, bem como focalizei os treinos físicos para fortalecer a musculatura do pescoço", afirmou.

Mesmo com as dificuldades, Di Grassi revela que gosta de correr no GP da Turquia e se mostra esperançoso. "Gosto muito de correr na Turquia, uma pista na qual venci duas vezes na GP2. Sabemos que a realidade é bem diferente agora, mas vamos buscar novamente ser a melhor equipe entre as novatas. Estamos focados em resolver os problemas de durabilidade e vamos com a esperança de um bom resultado", completou.