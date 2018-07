Di Grassi chega em 2º na Malásia e lidera a Fórmula E

Em uma corrida de superação, o brasileiro Lucas di Grassi conseguiu neste sábado a segunda colocação da etapa da Malásia, a segunda da recém-criada Fórmula E - categoria com carros equipados com motores elétricos. O piloto da equipe Audi Sport ABT largou da 18.ª posição e com muita perícia conseguiu receber a bandeirada final atrás apenas do inglês Sam Bird, da Virgin Racing.

Com a colocação obtida no circuito de Putrajaya, capital administrativa da Malásia, Di Grassi se manteve na liderança do campeonato, com 43 pontos, já que havia vencido a primeira etapa da temporada em Pequim, na China, no mês passado. Está com três pontos a mais que Sam Bird.

"Hoje (sábado) me sinto melhor que em Pequim, apesar de lá ter vencido a corrida e aqui cheguei em segundo. Fiz boas ultrapassagens e soube aproveitar as oportunidades que deram os acidentes ocorridos na prova", afirmou Di Grassi na entrevista coletiva.

O pódio na Malásia até poderia ter contado com mais um piloto brasileiro. Bruno Senna, da equipe Mahindra, acabou perdendo o controle do carro e batendo forte na barreira de pneus quando tentava ultrapassar o suíço Sebastien Buemi, que terminou a prova na terceira posição.

Já Nelsinho Piquet, equipe China Racing, também não completou a corrida em Putrajaya. Ele se envolveu em um acidente com Nick Heidfeld na metade da prova quando disputavam o terceiro lugar. O filho do tricampeão de Fórmula 1 Nelson Piquet possui 4 pontos no campeonato, enquanto que Bruno Senna segue zerado.

A terceira etapa da temporada da Fórmula E será disputada na cidade de Punta del Este, no Uruguai, no dia 13 de dezembro.