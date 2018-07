Di Grassi destaca 'aprendizado' em 1.º ano na F-1

Veja também:

"Foi uma grande escola, sem dúvida. Meus anos como piloto de testes da Renault me deram uma grande base técnica. E nesta temporada, minha primeira como piloto titular, eu aprendi imensamente mais: como trabalhar com os pneus, estratégia de corrida, tempo de pista... Foi realmente um ano incrível", ressaltou Di Grassi, que teve como melhores resultados no ano o 14.º lugar no GP da Malásia e o 15.º em Cingapura.

Di Grassi lembrou também que foi importante ter iniciado sua trajetória na F-1 em uma escuderia que debutou este ano na categoria. "Pelo fato de a equipe também ser estreante, todos nós sabíamos que teríamos uma temporada muito difícil. Mas tenho certeza que aprendi realmente muito neste meu primeiro ano. Mais do que se eu estivesse, por exemplo, em uma equipe já estabelecida. Certamente, eu teria tido melhores resultados, mas o aprendizado não teria sido o mesmo", analisou.

O brasileiro também projetou o seu futuro, no qual ele ainda não sabe se seguirá pilotando pela Virgin. "Estamos conversando. O fato de uma parte das ações da equipe ter sido comprada vai trazer mais dinheiro dentro do time, o que vai ser benéfico em termos de desenvolvimento do carro. Isso vai ser fundamental para um salto de qualidade em 2011", disse Di Grassi, lembrando que montadora russa Marussia agora detém a maior parte das ações da equipe.

Já ao falar sobre o título de Sebastian Vettel, Di Grassi ressaltou que o alemão mereceu ser campeão. "A Red Bull fez o melhor carro da temporada, e o Vettel se mostrou o piloto mais rápido do ano, tendo feito dez poles em 19 corridas. Então, por tudo que ele e a equipe fizeram, o título foi merecido", avaliou.