Di Grassi diz que motor atrapalhou seu desempenho O brasileiro Lucas di Grassi revelou que um problemas no motor atrapalhou seu desempenho no treino de classificação para o GP da Turquia. De acordo com o piloto da Virgin, as falhas no propulsor da Cosworth deixaram o seu desempenho aquém do esperado. Com as dificuldades, ele registrou o segundo pior tempo do dia, à frente apenas do indiano Karun Chandhok, da Hispania.