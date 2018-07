Di Grassi elogia circuito em sua 1ª vez em Abu Dabi

A temporada de Fórmula 1 chega ao fim no domingo, com a disputa do GP de Abu Dabi. Com isso, encerra-se também o ano de estreia de Lucas Di Grassi na categoria. O brasileiro da Virgin pilotará pela primeira vez no circuito dos Emirados Árabes Unidos, o que não o impediu de comentar e elogiar a pista.

"É a primeira vez que vou correr em Abu Dabi, mas treinei bastante no simulador da equipe. O circuito é bem técnico, tem duas longas retas e trechos bastante sinuosos. Então, teremos de chegar a um meio termo na downforce do carro, para que ele não perca velocidade na reta, mas também tenha boa aderência nas curvas", analisou.

O futuro do piloto na Fórmula 1 é incerto. Di Grassi ainda não sabe se permanece na Virgin, mas, se ficar, deverá contar com um carro mais competitivo em 2011. Isso porque a montadora russa Marussia Motors anunciou a compra de parte da escuderia, o que dará força financeira à equipe.

No entanto, o brasileiro ainda pensa na última etapa do Mundial de 2010 e quer fechar o ano com um bom resultado. "É muito bom chegar para disputar a última corrida do ano. Esta tem sido uma temporada longa, mas de muito aprendizado. O ideal seria ter um bom resultado neste fim de ano, já pensando em 2011", declarou Di Grassi.