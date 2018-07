Di Grassi exalta superação após ter problemas no carro

Veja também:

Hamilton herda vitória após batida dos Red Bulls

"Foi a mais complicada de todas porque eu estava andando no limite de um carro com problemas e não tínhamos velocidade de reta. Mesmo assim, consegui terminar uma posição atrás do Timo [Glock]", afirmou Di Grassi, satisfeito por ter completado a prova, na 19.ª e última colocação.

Os problemas do brasileiro começaram antes da corrida. Um problema no sistema de lubrificação do motor fio descoberto faltando apenas uma hora antes da largada. "A equipe fez um esforço fantástico deixando o carro pronto para a corrida, porque eles tiveram que retirar o motor para fazer o reparo", elogiou.

Durante a corrida, o carro de Di Grassi teve o escapamento danificado, logo na 12.ª volta. "Isso fez o carro perder muito rendimento, e só continuamos na corrida porque terminá-la era o nosso objetivo principal", afirmou.

"Tivemos muitos problemas no decorrer do fim de semana. Mas conseguimos o nosso objetivo, que foi colocar os dois carros na linha de chegada. Demonstramos que a durabilidade do nosso carro está melhorando e agora precisamos focar no desenvolvimento", completou o brasileiro.

Bruno Senna, da Hispania, também teve problemas no carro e não conseguiu terminar a prova. No entanto, o piloto ficou satisfeito com seu desempenho em Istambul.

"Tive uma boa corrida hoje. Fui bem na largada e pude ganhar algumas posições. As primeiras voltas também foram boas. Mas, no final, eu tive problemas com o sistema de combustível e foi por isso que tive que abandonar", lamentou o brasileiro.

Antes de abandonar, Senna teve tempo para fazer uma boa disputa com Di Grassi, no pelotão traseiro. "Tive uma batalha limpa com o Lucas, já que tínhamos um carro mais rápido do que a Virgin. Espero que tenhamos outras disputas como esta no futuro".