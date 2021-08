Di Grassi ganha 1ª etapa de Berlim da Fórmula E e briga pelo título neste domingo

Lucas Di Grassi vai brigar pelo título da temporada da Fórmula E neste domingo, em Berlim, na Alemanha. O piloto brasileiro ganhou de maneira sensacional a primeira etapa da jornada dupla, neste sábado, e tem chances matemáticas de erguer o troféu. Apesar de ser o 6° na classificação geral, são somente 8 pontos atrás do primeiro colocado, Nyck De Vries.

São 30 pontos em disputa na 15ª e última etapa do Campeonato Mundial de Fórmula E, neste domingo. Portanto, o brasileiro chega com reais chances de conquista após vitória pra menos de um segundo de vantagem sobre o suíço Edoardo Mortara, da equipe Venturi Racing.

Di Grassi largou na terceira posição do grid no aeroporto de Templehof, em Berlim, neste sábado. Com estratégia agressiva, pressionando os adversários desde o começo, conseguiu cruzar a linha de chegada em primeiro, com somente 0s141 de vantagem, para ganhar pela segunda vez no ano e subir oito posições na classificação geral. Chegou aos 87, diante de 95 de Nyck De Vries.

"Perdemos uma vitória importante em Roma e depois tivemos aquela vitória que também perdemos em Londres (desclassificação). Por isso vencer a corrida aqui em Berlim significa muito para mim e também para a Audi", afirmou Di Grassi, ressaltando que a Alemanha é a terra natal da fabricante do seu carro.

"Agora nós vamos para a cartada final, amanhã, na última corrida do ano, com chances de terminar entre os primeiros. Nosso carro está bom, então a equipe se mantém confiante", concluiu o piloto, que também venceu no México nesta temporada.

Foi a 12ª vitória e o 35º pódio da carreira de Lucas Di Grassi na Fórmula E. Fechar com um resultado positivo será uma despedida honrosa para o brasileiro e para a equipe Audi Sport Abt Schaeffler, que realiza sua última corrida em Berlim.

Confira a classificação da Fórmula E

1° - Nyck De Vries (Holanda), com 95 pontos

2° - Edoardo Mortara (Suíça), 92

3° - Jake Dennis (Inglaterra), 91

4° - Mitch Evans (Nova Zelândia), 90

5° - Robin Frijns (Holanda), 89

6° - Lucas Di Grassi (Brasil), 87

7° - António Félix da Costa (Portugal), 86

8° - Sam Bird (Inglaterra), 81