Di Grassi mostra confiança para o GP da Coreia

Estreante nesta temporada, o brasileiro Lucas di Grassi revelou estar confiante para o GP da Coreia do Sul, que será disputado no domingo. Como o circuito é inédito na Fórmula 1, o piloto da Virgin afirmou que poderá estar nas mesmas condições de seus concorrentes.

"Estou confiante em ter uma boa performance nesta pista, que será novidade para todos os pilotos. Também teremos algumas melhorias no carro", comentou o brasileiro, que disse ter aprovado a pista sul-coreana nos testes realizados no simulador. "Estou ansioso para a Coreia, um país que nunca tive, e o circuito parece emocionante, pela análise que fizemos no simulador".

Di Grassi contou ainda que está recuperado do acidente sofrido na última etapa, no Japão, ainda na volta de apresentação. "Estou bem recuperado do acidente em Suzuka e tenho treinado duro, para as últimas três corridas da temporada", afirmou.