Di Grassi se diz frustrado com abandono no GP da China

"Tivemos uma boa sexta-feira, um bom sábado, com o carro se comportando muito bem. Estávamos rápidos no sábado do treino classificatório também e esperávamos ser mais uma vez, a exemplo da Malásia, a melhor equipe entre as estreantes. Pena que houve esse problema, que me permitiu completar apenas algumas poucas voltas", disse Di Grassi, lembrando que a mesma embreagem também provocou o seu abandono.

Mesmo tendo completado apenas uma das quatro corridas até agora, o brasileiro mantém o otimismo para o início da temporada europeia. "Agora teremos tempo para resolver os problemas do carro, continuar trabalhando e realmente usar estas três semanas disponíveis com o carro na fábrica e resolver tudo de uma vez por todas, para repetirmos em Barcelona o desempenho que apresentamos no GP da Malásia."

CHEGADA IMPORTANTE - Enquanto Di Grassi lamentou o abandono, outro brasileiro pôde comemorar a sua segunda bandeirada na Fórmula 1. Com a Hispania, Bruno Senna terminou a corrida na China, assim como já tinha feito na Malásia, e ressaltou a evolução da escuderia estreante. "Fico feliz de ver a equipe mais uma vez levando os dois carros à bandeirada", comentou o piloto.

Senna, entretanto, reclamou do "desgaste dos pneus intermediários", que considerou exagerado, prejudicando o equilíbrio do carro. Ainda assim, o brasileiro ressaltou que foi sua primeira experiência "com a pista realmente molhada" na categoria.