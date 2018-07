Di Grassi vence na Malásia e lidera a temporada da Fórmula E

Com o resultado, Di Grassi pulou para 43 pontos, ultrapassando o suíço Sebastien Buemi, que havia vencido a primeira prova e tem 35, após ser o 12.º neste sábado. A terceira posição é do britânico Sam Bird, que chegou aos 24 pontos ao terminar em segundo na Malásia.

Di Grassi e Bird dividiram o pódio com o holandês Robin Frijns, terceiro colocado. O brasileiro Bruno Senna foi o quinto na prova e ocupa a oitava colocação no campeonato, com dez pontos. Já Nelsinho Piquet somou seus primeiros pontos ao terminar em oitavo na Malásia e é o 12.º da temporada.

Neste sábado, Di Grassi largou na sexta colocação, mas se aproveitou de uma prova bastante turbulenta para assumir a ponta na 23.ª volta. Seu rival, Buemi, e Nicolas Prost tiveram problemas com o carro e abriram caminho para o brasileiro. Ele também contou com a batida de Jerome D''Ambrosio, que vinha na segunda colocação e já o incomodava.

"Você pode ver quão difícil estava a condição pelo tanto de areia que eu tenho nos olhos, o tanto de areia que eu tenho no carro", comentou. "Foi uma corrida extremamente dura, principalmente pela temperatura da bateria. Mas me orgulho de ter controlado melhor que os outros, fizemos um trabalho fantástico. O time fez um trabalho perfeito com a estratégia e merecemos a vitória, além da liderança do campeonato."