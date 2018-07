Di Resta diz confiar em vaga na Force India em 2012

"Estou trabalhando junto com a equipe no desenvolvimento do novo carro. Na próxima semana, vou trabalhar no simulador e espero que até lá o Dr. Mallya (Vijay Mallya, dono da equipe) tenha se decidido sobre as vagas para 2012. Terei orgulho em permanecer no time por mais um ano", afirma o escocês.

Mesmo sem estar garantido em 2012, Di Resta já faz projeções para a equipe. Ele acredita que a Force India pode superar a Renault em 2012 e brigar pelo quinto lugar geral do Mundial de Construtores. "Foi a melhor temporada da Force India e é claro que isso muda os objetivos para o próximo ano. Nossa ambição agora é terminar em quinto e eu espero fazer parte dessa jornada".

Campeão da DTM (categoria de carros de turismo) em 2010, Di Resta se destacou na F1 neste ano com a melhor performance entre os estreantes. Ele acumulou 27 pontos na temporada, com um sexto lugar no GP de Cingapura. Entre os demais novatos, o mexicano Sergio Perez somou 14 pontos, o venezuelano Pastor Maldonado obteve apenas um e o australiano Daniel Ricciardo não pontuou.