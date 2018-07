Di Resta punido. Era quinto no grid e agora larga em último

SILVERSTONE - O piloto escocês Paul Di Resta, da Force India, teve grande decepção no fim da tarde, hoje, no circuito de Silverstone. Depois de estabelecer brilhante quinto tempo na sessão que definiu o grid do GP da Grã-Bretanha, hoje também, recebeu uma má notícia: foi desclassificado porque seu carro estava meio quilo abaixo do peso mínimo, 642 quilos. Com isso, terá agora de largar dos boxes. Todos os demais competidores atrás da quinta colocação sobem uma posição no grid. Assim, o surpreendente Daniel Ricciardo, da Toro Rosso, por exemplo, originalmente sexto, é agora o quinto. Felipe Massa, da Ferrari, 12.º na classificação, começa a corrida em 11.º.

Curiosamente Di Resta iniciou a prova nas duas últimas etapas, em Mônaco e no Canadá, bem atrás no grid e depois de excelente desempenho marcou importantes pontos. Nas ruas do Principado saiu em 17.º e recebeu a bandeirada em nono. Em Montreal, era o 17.º também no grid e terminou em sétimo. Hoje Di Resta tem tudo para desenvolver outro grande trabalho e marcar pontos.