Dia 3: Marcelo Medeiros se destaca nos quadriciclos no Rally dos Sertões

A segunda etapa do Rally dos Sertões chegou ao fim nesta segunda-feira e teve como uns dos destaques o maranhaense Marcelo Medeiros, que garantiu a liderança entre os quadriciclos com o melhor tempo, de 7h14min55seg, em 533 quilômetros. Com isso, ele ficou com o "colar do líder" (prerrogativa dos melhores do dia).

“A etapa de hoje (segunda-feira) foi bem longa e cansativa. Começou bem rápida, com longas retas e, a partir do quilômetro 180, começou a ficar mais travada. Depois pegamos 100 quilômetros de areião. Mesmo assim, conseguimos impor um bom ritmo sem cometer erros e chegar no final, na primeira colocação. Agora vamos fazer uma minuciosa revisão no quadri e nos preparar para largar amanhã para mais um novo desafio”, disse o piloto.

Medeiros explicou quais foram os pontos mais complicados para conseguir a vitória. "Foi uma etapa muito cansativa. Teve um desgaste físico muito forte, desidratação forte, tanto que tive que me hidratar em vários pontos. Foram muitas lombadas, areia, um riacho, foi um rali muito longo e teve um pouco de tudo", completou.

Nesta terça-feira, o Rally dos Sertões vai deixar a cidade de Barra das Garças, no Mato Grosso, e se aventura pelas estradas de São Miguel do Araguaia, em Goiás. Contando todo o trajeto, serão 727 quilômetros de corrida, sendo 43,51 quilômetros cronometrados.

Resultado da 2ª etapa – Barra dos Garças (extra-oficial)

1º) #102 -Marcelo Medeiros, 7h14min55seg

2º) #107 – Milton Martens, 7h52min17seg

3º) #102- Wescley Dutra, 8h04min51seg

4º) #105 – Giovanni de Castro, 8h31min51seg

5º) #104 -Hélio Pessoa (não completou a prova)

6º) #106 – Fábio Freire (não completou a prova)

Confira o roteiro do Sertões 2019:

1ª etapa – 25/08 (concluída)

Campo Grande – MS/ Costa Rica – MS

DI – 19,69 km

ESP – 437,19 km

DF – 30,54 km

Total: 487,42 km

2ª etapa – 26/08 (concluída)

Costa Rica – MS/ Barra do Garças – MT

DI – 89,77 km

ESP – 533,08 km

DF – 21,51 km

Total: 644,36 km

3ª etapa – 27/08

Barra do Garças – MT/ São Miguel do Araguaia – GO

DI – 111,07 km

ESP – 403,51 km

DF – 250,24 km

Total: 764,82 km

4ª etapa – 28/08

São Miguel do Araguaia – GO/ Porto Nacional – TO

DI – 69,11 km

ESP – 275,76 km

DF – 226,98 km

Total: 570,10 km

5ª etapa – 29/08

Porto Nacional – TO/ São Félix do Tocantins – TO

DI – 141,96 km

ESP – 330,34 km

DF – 2,72 km

Total: 475,02 km

6ª etapa – 30/08

São Félix do Tocantins – TO/ Bom Jesus – PI

DI – 0km

ESP – 535,60 km

DF – 2,25 km

Total: 537,85 km

7ª etapa – 31/08

Bom Jesus – PI/ Crateús – CE

DI – 2,13 km

ESP – 324,98 km

DF – 628,98 km

Total: 955,80 km

8ª etapa – 01/09

Tauá (PI)/ Aquiraz – CE

DI – 428,27 km

ESP – 18 km

DF – 5,95 km

Total: 452,22 km

Legenda:

DI – Deslocamento Inicial da Vila Sertões para início da Especial

ESP – Especial (trecho cronometrado)

DF – Deslocamento final para a próxima cidade Anfitriã