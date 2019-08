Dia 4: Guiga Spinelli e Youssef Haddad diminuem diferença para os líderes

A terceira etapa do Rally dos Sertões foi concluída com muita velocidade e debaixo de muita poeira. O percurso entre Barra do Garças (MT) e São Miguel do Araguaia (GO), com 765 km, sendo 403 km cronometrados, foi percorrido pelos pilotos e entre os carros a vitória foi de Lucas Moraes / Kaique Bentivoglio, que marcaram 3h21m14s. Logo na sequência, com cinco segundos de diferença, chegaram Guiga Spinelli e Youssef Haddad.

"O ponto crucial foi a dificuldade de ultrapassagem de diversos UTV’s ao longo do caminho. Mas o dia foi ótimo, o desempenho do carro também, que funcionou tão bem e conseguimos um bom resultado para diminuir a distância em relação ao primeiro colocado no acumulado do Rally. Foi mais um dia super positivo e agora é foco na próxima", explicou Guiga Spinelli.

A dupla que está a bordo do Mitsubishi L200 Triton Sport Racing tem um tempo total de 12h00m31s e diminuiu a diferença para os líderes Cristian Baumgart e Beco Andreotti, que estão com 11h55m20s na dianteira. Mas ainda restam cinco etapas e ainda tem muita disputa para acontecer no Rally dos Sertões.

"Foi ao mesmo tempo rápido e perigoso porque quando você chega em um obstáculo a 180km/h é diferente de você chegar a 80km/h. Então isso exigiu uma navegação muito precisa porque as informações vinham muito rápidas e o ritmo está realmente alucinante. Acho que os quatro primeiros estão impondo um ritmo nunca antes vistos no Rally dos Sertões. Tiramos um pouquinho da diferença, mas ainda tem muito pela frente", afirmou Youssef Haddad.

Nesta quarta-feira, quarto dia de disputa, os pilotos vão dirigir de São Miguel do Araguaia (GO) para Porto Nacional (TO). São 570,1 km no total, sendo 69,1 km de deslocamento inicial, 275,76 km de Especial (Cronometrado) e 226,98 km de deslocamento final. A competição segue até domingo, quando serão definidos os campeões de carro, moto, quadriciclo e UTV.

Carros:

1º) Lucas Moraes / Kaique Bentivoglio – 3h21m14s

2º) Guiga Spinelli/Youssef Haddad - 3h21m19s

3º) Cristian Baumgart / Beco Andreotti – 3h22m57s

14º) Bruno van Enck / Edu Costa – 3h58m50s (2º lugar T2)

Resultado acumulado:

1º) Cristian Baumgart / Beco Andreotti – 11h55m20s

2º) Guiga Spinelli / Youssef Haddad - 12h00m31s

3º) Marcos Baumgart / Kleber Cincea – 12h11m23s

4º) Lucas Moraes / Kaique Bentivoglio – 12h11m23s

Quadriciclos:

1) Marcelo Medeiros, Yamaha YFM 700R, Taguatur Racing, 4h25m42s

2) Milton Martens, Yamaha Protótipo, 4h34m20s

3) Hélio Pessoa, Yamaha Raptor, 6h15m24

Resultado acumulado:

1) Marcelo Medeiros, Yamaha YFM 700R, Taguatur Racing, 17h25m35s

2) Milton Martens, Yamaha Protótipo, 18h49m00s

3) Hélio Pessoa, Yamaha Raptor, 46h38m06s