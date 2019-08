Dia 5: Piloto vai atrás de seu terceiro título no Rally dos Sertões

Em busca de seu terceiro título no Rally dos Sertões, Marcelo Medeiros completou em seu quadriciclo os 275 quilômetros de especiais cronometradas da quarta etapa, entre São Miguel do Araguaia (GO) e Porto Nacional (TO), em 3h19min33s, com mais de seis minutos de vantagem sobre o segundo colocado, Wescley Dutra.

LEIA TAMBÉM > Dia 4 do Rally dos Sertões

"Foi uma especial mais curta que os três primeiros dias com 275 quilômetros, bem travada, porém bem prazerosa de andar, com médias um pouco mais baixas que nas etapas anteriores. Cheguei em primeiro e recuperei a liderança. Agora é descansar e revisar o equipamento, pois temos pela frente a maratona que é tão esperada por todos os pilotos", comentou.

O piloto maranhense, que dirige uma Yamaha YFM 700, vai poder utilizar o colar de líder, honraria dada a quem está na frente da competição. "A gratificação é grande e espero manter o colar do líder até Aquiraz", avisou Medeiros, que gostou do trecho com passagens por serra e travessias de rio com pedras.

Esta quinta-feira vai marcar o início da Maratona dos Sertões, um trecho complicado no qual o piloto não poderá contar com assistência de sua equipe para manutenção de veículos. Até por isso, qualquer conhecimento mecânico do piloto é bem-vindo. O trajeto cronometrado terá pouco mais de 330 quilômetros e passará pela face oeste do Jalapão.

O percurso será entre Porto Nacional (TO) e São Félix do Tocantins (TO), com 475 km no total. "O Jalapão é um trecho difícil. Muito quente, muita areia, e lá o quadriciclo não desenvolve uma velocidade tão rápida. Nosso objetivo agora e fazer uma revisão geral no equipamento, me hidratar bastante, consumir carboidrato, para não passar mal no caminho", disse Medeiros.

Resultado da 4ª etapa:

1º) Marcelo Medeiros, 3h19min33s

2º) Wescley Dutra, 3h25min42s

3º) Milton Martens, 3h29min07s

4º) Hélio Pessoa, 3h54min58s

Resultado geral:

1º) Marcelo Medeiros, Taguatur Racing Team, 20h45min08s

2º) Wescley Dutra, Girão Racing, 22h05min44s

3º) Milton Martens, Martens Rally Team, 22h18min08s

4º) Hélio Pessoa, Dango Racing, 50h33min04s