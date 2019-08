Dia 6: Multicampeões do Rally dos Sertões, Piano e Mendes vencem 4ª etapa

O paulista Edu Piano e o cearense Solon Mendes venceram a 4ª etapa do Rally dos Sertões na categoria UTV Over Pró. "Foi uma etapa boa e andamos bem, o carro está inteiro para a Maratona, que na verdade é quando o rali começa. Na maratona, a competição fica mais pesada, e separa os adultos dos meninos”, diz Piano, oito vezes campeão da prova, em três categorias, e que tem 24 participações no maior rali das Américas.

Solon celebrou o desempenho da dupla nesta quinta-feira que deixou ele e seu parceiro na quinta colocação na classificação geral do campeonato. "Foi o melhor dia de todos em termos de tudo, de navegação e de pilotagem. Muito prazerosa. Foi bom também porque nós fomos a terceira melhor dupla em UTV e subimos para 5º na geral", celebrou.

Campeões da prova em 2018 (UTV, Over 45), a dupla tem subido no pódio com frequência nos últimos anos. Os dois somam sete títulos no Rally dos Sertões - seis nos caminhões e um nos UTVs.

Quem também se destacou neste sexto dia de disputa foram os catarinenses Denísio do Nascimento e Idali Bosse, que percorreram os 570km em 3h9min14, chegando em segundo lugar na Pró Elite e mantendo a vice-liderança na classificação geral dos UTVs.

Na Production T2, Glauber Fontoura e Minae Miyauti percorreram o trajeto em 2h42min08 e levaram a melhor. "Foi um dia difícil. A gente corre e depois desacelera para poupar o carro e assim segue durante quase todo percurso da estrada. Amanhã começa a maratona e vai ter que dar um jeito de segurar o carro", declarou Minae. "Agora já está ficando mais punk o roteiro. Amanhã a planilha está bem apertada, bastante navegação", emendou.

"Viemos alternando pisar fundo e descansar um pouco o carro. Foi de fato uma preparação para o desafio que começa na 5ª etapa", diz Fontoura, que corre pela 17ª vez no Sertões e tem quatro títulos (tricampeão na Super Production e campeão na Pró Brasil). Logo atrás vieram Bruno Van Enck e Edu Costa, que marcaram o tempo de 2h46min9, e Paulo Cesar Bertolini e Anderson Bertolini, completando o percurso em 2h46min54.

Drama e superação dos pilotos do Corinthians no Rally dos Sertões

Representantes da equipe Corinthians Rally Team no Sertões, Fernando Couto e João Afro fizeram tiveram superação e garra, virtudes conhecidas na história do clube paulista, para superar as dificuldades.

Após o carro quebrar e, depois, bater no final da Especial, a dupla conseguiu largar para a 4ª etapa e completaram a prova, que começou em São Miguel do Araguaia (GO) e terminou em Porto Nacional, na quinta colocação, ao fechar o percurso de 275km em 3h30m48s.

"O carro todo amarrado, cheio de adaptações para a gente conseguir participar da etapa. Fizemos a prova toda sem freio, sem direção hidráulica, sem amortecedor traseiro. O objetivo era chegar e conseguimos", contou Couto.

A competição continua nesta sexta-feira, e promete mais dificuldades. Na segunda metade da Maratona dos Sertões, a categoria Especial terá 540km, o maior trecho cronometrado da história do Sertões em seus 27 anos de existência. O trajeto sai de São Félix do Tocantins e vai em direção a Bom Jesus, no Piauí.