Dia 7: Produtora roda quase cinco mil quilômetros para registrar Rally dos Sertões

Se o Rally dos Sertões, o maior rali das Américas, já é considerada uma prova de alta dificuldade para os pilotos, imagina para os grupos de cinegrafistas que acompanham a empreitada? É isso que a produtora Bird, contratada pela Mitsubishi Spinelli Racing Team, está fazendo na edição deste ano.

Com uma equipe in loco, a Bird vai registrar o desempenho dos dois pilotos: Guiga Spinelli, o maior campeão do rali na categoria Carros, que será acompanhado pelo navegador Youssef Haddad; e Bruno van Enck, piloto desde os sete anos, que irá competir ao lado de Edu Costa.

Lado a lado da Mitsubishi Spinelli na superação dos obstáculos do circuito e das dificuldades por conta da falta de estrutura para gravações, a equipe da Bird irá trabalhar com foco em social media, produzindo fotos, além de vídeos e stories editados em tempo real.

Baseando-se em no pilar social do Sertões, a parceria entre Bird e Mitsubishi Spinelli Racing pretende levar a experiência da velocidade a pessoas que, de outra forma, talvez nunca tivessem como sentir a adrenalina de um rali. "A nossa ideia é participar do SAS e fazer com que um portador de alguma necessidade especial possa sentir a emoção de estar dentro de uma competição de carros", afirma Danilo Oliveira, sócio e fundador da Bird.