Dia 8: Restando uma etapa para o fim do Rally dos Sertões, categorias já começam a ser definidas

Na sétima e penúltima etapa do Rally dos Sertões, que aconteceu neste sábado no trecho de 941 quilômetros entre as cidades de Bom Jesus (PI) e Crateús (PE), os líderes da classificação geral entraram em modo 'administração da vantagem'. Nas motos, Tunico Maciel interrompeu sua série de quatro vitórias nas especiais com uma tocada sem riscos. Chegou em quarto hoje e mesmo assim mantém 25 minutos de vantagem sobre o companheiro de equipe, Jean Azevedo.

“A minha estratégia até aqui foi pensar no rally dia após dia, mantendo a tranquilidade e o ritmo forte. Agora o momento é de administrar essa vantagem e de pensar exclusivamente no título", diz Maciel. "Estou muito feliz e motivado para andar amanhã e buscar o bicampeonato do Sertões."

Jean venceu a etapa deste sábado com o tempo de 4h15min52s, Gregório Caselani, também da Honda, fez 4h16min44s e Ricardo Martins da Yamaha fechou o “pódio” da especial com 4h16s54. Na geral, Tunico tem 33h50s22. Jean está com 34h15min48s e o Ricardo com 35s59min22. Tunico dominou amplamente o Rally deste ano com uma pilotagem impecável e uma atitude idem.

Nos carros, Lucas Moraes e Kaike Bentivoglio enfrentaram o susto de um pneu furado no início da especial. Terminaram o dia no quarto lugar mas ainda têm 9min39s de vantagem sobre os campeões em exercício, Christian Baumgart e Beco Andreotti. Baumgart venceu a etapa em 4h4m51s e andou o que pode, mas já sabe que o tetra depende mais da sorte do que da competência. Se Lucas e Kaike não tiverem um problema grave na etapa final, não serão alcançados na última especial. José Hélio e Breno Rezende surpreenderam com o segundo lugar na especial deste sábado. Guiga Spinelli e Yousseff Haddad terminaram em terceiro.

O líder dos UTVs, Denísio Nascimento e Idali Bosse, completaram a etapa de sábado em sexto lugar. Apesar do extremo equilíbrio no grupo, os dois ainda têm 19min38s de vantagem sobre o segundo colocado na classificação geral. Rodrigo Varela e Fábio Pedroso venceram a etapa com 4h20min37s na frente de Reinaldo Varela e Gustavo Gugelmin (4h24min47) e Gabriel Cestari e Jhonatan Arrigo com 4h26min47s. A geral dos UTVs tem Denísio e Idali com 33h19min52s; Reinaldo e Gustavo com 33h39s31 e Rodrigo e Fábio com 33h52min05s.

Nos quadriciclos, praticamente já temos o campeão. Marcelo Medeiros pode inclusive seguir à pé pelos últimos quilômetros da prova, que ainda assim tem vantagem suficiente para levar a taça. "O objetivo de permanecer na liderança foi cumprido, tenho mais de 20 horas de vantagem na acumulada geral e conquistamos o tricampeonato antecipado nos quadriciclos", comemora o piloto.

Giovanni Castro venceu a especial com 4h45min53s. Medeiros chegou em segundo com 4h48min42s e Mílton Mayer fez 5h16min22s. Na geral, Medeiros tem 38h58min10s; Martens está com 59h10min22s e o campeão do ano passado, Wescley Dutra com 59h32min47s.

A última etapa do Rally dos Sertões acontece neste domingo, em uma etapa de 405 quilômetros no Ceará entre as cidades de Crateús e Aquiraz.

Confira o resultado da sétima etapa (Extra oficial):

MOTOS

1) #3 Jean Azevedo, Super Production, Honda CRF 450RX, 04h15m52s

2) #5 Gregório Caselani, Super Production, Honda CRF 450RX, 04h16m44s

3) #2 Ricardo Martins, Super Production Yamaha WR 450F, 04h16m54s

QUADRICICLOS

1) #105 Giovanni de Castro, Yamaha Raptor 700r, 04h45m53s

2) #102 Marcelo Medeiros, Yamaha YFM 700R, Taguatur Racing, 04h48m42s

3) #107 Milton Martens, Yamaha Protótipo, 05h16m22s

UTVs

1) #216 Rodrigo Varela/Fábio Pedroso, Pro, Can-Am X3, 04h20m37s

2) #210 Reinaldo Varela/Gustavo Gugelmin, Can-Am X3, 04h24m47s

3) #212 Gabriel Cestari/Jhonatan Ardigo, Can-Am Maverick X3, 04h26m30s

CARROS

1) #301 Cristian Baumgart/Beco Andreotti, T1-Codasur, Ford Ranger X Rally, 04h04m51s

2) #312 José Hélio Breno Rezende, Open, Giaffone Racing Buggy V8, 04h05m05s

3) #302 Guilherme Spinelli/Youssef Haddad, T1-Codasur, L200 Triton Sport Racing, 04h07m30s

Resultado acumulado após a sétima etapa (Extra Oficial):

MOTOS

1) #1 Tunico Maciel, Production Aberta, Honda CRF 450RX, 33h50m22s

2) #3 Jean Azevedo, Super Production, Honda CRF 450RX, 34h15m48s

3) #2 Ricardo Martins, Super Production Yamaha WR 450F, 35h59m22s

QUADRICICLOS

1) #102 Marcelo Medeiros, Taguatur Racing Team, 38h58m10s

2) #107 Milton Martens, Martens Rally Team, 59h10m22s

3) #101 Wescley Dutra, Girão Racing, 59h32m47s

UTVs

1) #202 Denisio do Nascimento/Idali Bosse, Pro Elite, Can-Am X3, 33h19m52s

2) #210 Reinaldo Varela/Gustavo Gugelmin, Over, Can-Am X3, 33h39m31s

3) #216 Rodrigo Varela/Fábio Pedroso, Pro, Can-Am X3, 33h52m05s

CARROS

1) #323 Lucas Moraes/Kaique Bentivoglio, T1-Codasur, Ford Ranger X-Rally, 30h35m22s

2) #301 Cristian Baumgart/Beco Andreotti, T1-Codasur, Ford Ranger X Rally, 30h45m01s

3) #302 Guilherme Spinelli/Youssef Haddad, T1-Codasur, L200 Triton Sport Racing, 33h35m08s