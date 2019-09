DIA 9: Após 4.900km, edição 2019 do Rally dos Sertões conhece seus campeões

A nova geração se impôs na reta final do Rally dos Sertões com vitórias impecáveis na classificação geral de motos e carros, as duas principais categorias da prova. Lucas Moraes conquistou o título nos carros, em sua segunda participação no maior rali das Américas. Ele derrotou o tricampeão em exercício, Christian Baungart, que ficou em segundo. O pentacampeão Guiga Spinelli foi terceiro no geral. Lucas completou oito dias de prova sem nenhum erro.

Nas motos, o vencedor foi Tunico Maciel, campeão do ano passado também. Tinoco derrotou o companheiro de equipe Jean Azevedo, o maior campeão da história do Sertões, com sete títulos. Maciel ganhou cinco das oito etapas da prova, dominou amplamente os trabalhos e, como Lucas Moraes nos carros, não cometeu um erro sequer em oito dias de Sertões.

A prova desde ano teve sua maior edição em infraestrutura, distância e participação de pilotos - 302 competidores ao todo, com largada feita na cidade de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. O encerramento ocorreu em Aquiraz, no Ceará. Ao todo, o Rally dos Sertões passou por nove cidades, em um total de 4.900km percorridos. O Estadão contou a história diariamente da competição.