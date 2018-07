Dia em Interlagos termina com treino de pistops e alguns golpes de boxe

SÃO PAULO - A quinta-feira em Interlagos terminou com as equipes se preparando de maneiras diferentes para o GP do Brasil deste fim de semana. Enquanto a Ferrari, que tem Alonso na briga pelo título, passava pela vistoria técnica, McLaren e Williams treinavam pitstops. Os integrantes da Force India fizeram algo diferente: treinaram boxe. Devidamente equipados, mecânicos e auxiliares da equipe indiana se juntaram na entrada do pitlane, a pista de acesso aos boxes, e ensaiaram alguns golpes, uma diversão antes de os carros entrarem para valer em Interlagos.

Os únicos veículos na pista nesta quinta-feira foram o carro médico e o safety car, que completaram várias voltas de checagem de pista, inclusive de sinalização luminosa – semáforo e indicadores de bandeira azul, amarela e vermelha.

Os carros da F-1, que o público quer ver, entram na pista para os primeiros treinos-livres a partir das 10 horas desta sexta-feira. A classificação acontece sábado, às 14 horas, no mesmo horário da largada para as 71 voltas que decidirão o título de 2012.