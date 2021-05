Diretor da F-1 diz que analisará possível 'redesenho' no traçado do GP de Mônaco

O lendário circuito do GP de Mônaco, disputado nas ruas de Montecarlo, pode sofrer alterações nos próximos anos para as corridas de Fórmula 1. Diretor técnico da categoria, Ross Brawn estaria levando em consideração a possibilidade de "redesenhar" a pista. Após críticas como a do piloto britânico Lewis Hamilton, ele pretende tornar a prova "menos entediante".

"É um evento sensacional, mas sabemos das limitações da pista. Vamos dar uma olhada. Claro que não será a primeira vez que alguém faz esse exercício, mas, até agora, ninguém apareceu com uma solução. Porém agora temos ferramentas para isso. Montamos um simulador de ultrapassagens e certamente o nosso pessoal dará uma olhada, mas é bem desafiador", explicou Brawn.

Ao contrário dos carros da Fórmula 1, que cresceram ao longo dos anos, muitas das pistas da categoria permaneceram do mesmo tamanho, tornando a vida dos pilotos cada vez mais difícil na hora da ultrapassagem sobre um rival. E é esse o caso de Mônaco atualmente.

Contudo, apesar das poucas ultrapassagens, Brawn não crê que a corrida em Montecarlo afete a imagem da Fórmula 1, já que é um evento que especial no calendário da categoria. "Não, pois é um grande evento, repleto de história, uma atmosfera incrível e que todos os pilotos querem vencer. É um tipo diferente de corrida, mas não acredito que essa variedade seja um problema", disse.

Um dos principais obstáculos para alterar o traçado de Montecarlo é geográfico, já que o Principado de Mônaco, o segundo menor Estado do mundo, atrás apenas do Vaticano, tem apenas 2,1 quilômetros quadrados.

"As pessoas costumam dizer por que você não muda a estratégia dos pneus, ou coisas assim, mas as equipes se adaptam. Vimos isso em Cingapura alguns anos atrás, quando os pneus eram muito macios, os caras apenas dirigiam muito devagar, então o pelotão estava perto e ninguém podia fazer a box. As equipes encontram táticas para superar", analisou Brawn, que completou: "Você precisa evitar esse tipo de truque, onde em algumas séries de corrida você tem que desviar e passar por uma área de ultrapassagem. Não acho que devamos fazer nada disso, mas certamente vamos olhar para a pista".