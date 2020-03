Diretor da Red Bull quer que pilotos contraiam coronavírus para adquirir anticorpos

O diretor da Red Bull, Helmut Marko, deu no fim de semana uma sugestão curiosa para a equipe durante entrevista para o canal de TV austríaco ORF. Com o calendário da Fórmula 1 parado pela pandemia do novo coronavírus, o dirigente sugeriu que a escuderia reúna os pilotos e permita que todos se contaminem com a doença, para adquirirem anticorpos para o restante da temporada.

LEIA TAMBÉM > Goleiro de time gaúcho vira voluntário em obra de hospital para vítimas da pandemia

Marko citou que o ideal seria montar uma espécie de centro de treinamento, onde os pilotos da Red Bull e da outra escuderia da empresa, a AlphaTauri, pudessem seguir um cronograma de atividades. "Essa proposta seria a oportunidade ideal para se infectar. Todos eles são jovens homens, com ótima saúde. Dessa forma estariam preparados para o início da temporada, que será bem complicada", disse.

A Red Bull tem como pilotos o holandês Max Verstappen e o tailandês Alex Albon. Na AlphaTauri, os representantes são o francês Pierre Gasly e o russo Daniil Kvyat. A escuderia conta ainda com um time de pilotos de testes, entre eles o brasileiro Sérgio Sette Câmara. A temporada 2020 da Fórmula 1 teve oito corridas afetadas pela pandemia e só deve começar em junho.

Marko afirmou que sua sugestão não foi bem recebida nas conversas dentro da equipe, porém insiste que a ideia seria a melhor solução para aprimorar de forma coletiva a parte física em vez de os pilotos ficarem parados em casa. "Não tem a possibilidade de melhorar a preparação física durante a temporada. Então, a época ideal para ter uma preparação é agora", disse.