Diretor deixa Williams e reforça a Mercedes na Fórmula 1

BRACKLEY, INGLATERRA - Um dos principais dirigentes da Williams, o austríaco Toto Wolff protagonizou uma reviravolta na Fórmula 1 nesta segunda-feira. Homem de confiança de Frank Williams, o diretor executivo deixou a equipe para reforçar o time da Mercedes, que já conta com Ross Brawn e o tricampeão Niki Lauda.

Wolff, que manterá suas ações na Williams, se tornou também acionista da Mercedes, numa mudança no quadro controlador da equipe alemã. A Daimler, que controla a Mercedes, comprou 40% da participação que pertencia à petroleira Aabar, dos Emirados Árabes, e direcionou 30% a Wolff e 10% a Lauda, presidente de honra da Mercedes. A Daimler manteve seus 60% da equipe.

Com esta alteração, o ex-diretor da Williams assumirá papel mais amplo na Mercedes. Além de diretor executivo, ele vai exercer a função de Norbert Haug, aposentado no fim do ano passado, como chefe da divisão esportiva da Mercedes. Desta forma, terá atuação também nas ações da equipe na DTM e na F3, além da F1.

"Como empreendedor, investidor e diretor esportivo, Toto Wolff provou que tem o esporte no sangue. Ao mesmo tempo, ele também tem conhecimento sobre as necessidades econômicas do negócio", elogiou Dieter Zetsche, chefe da Mercedes-Benz e presidente da Daimler AG. "Com Wolff, ganhamos não apenas um especialista em automobilismo, como um entusiasta na nossa marca. Com ele e Niki Lauda, vamos desenvolver nossas atividades para levar as ''flechas de Prata'' à nova era", disse, se referindo ao apelido da Mercedes.

Frank Williams lamentou a saída de Wolff, mas admitiu que seu ex-diretor executivo recebeu uma proposta irrecusável da equipe rival. "Gostaria de agradecer a Toto por todo seu trabalho, dedicação e comprometimento com a equipe. Ele era uma peça central para mim, como diretor executivo na última temporada, acompanhando algumas corridas nas quais não pude estar", afirmou o presidente, que se locomove em uma cadeira de rodas.

"No entanto, posições como esta, oferecida pela Mercedes, não surgem a todo momento. Toto tem uma longa história com eles e eu, certamente, não seria um obstáculo em seu caminho para aceitar esta proposta única", comentou Williams.

Wolff, que tem negócios com empresas parceiras da Mercedes desde a década de 90, agradeceu o apoio recebido na antiga equipe. "Estou deixando a Williams em uma boa situação e vou sentir falar da equipe e dos amigos que fiz. Gostaria de desejar a Frank e a toda a equipe a melhor sorte no futuro", afirmou o novo integrante da Mercedes.