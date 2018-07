Diretor diz que Mercedes não terá inovações em carro

"Eu não acho que o seu olho será tomado por grandes surpresas quando você ver o carro durante o lançamento", disse Haug ao site da revista inglesa Autosport. "Mas eu certamente espero que tenhamos algumas soluções inteligentes e nós temos algumas boas ideias incorporadas ao carro. É uma boa base para trabalhar e certamente não vamos virar o mundo de cabeça para baixo, mas precisamos dar um bom passo".

Em 2011, a Mercedes, com os pilotos Michael Schumacher e Nico Rosberg, ficou distante da disputa com Red Bull, que faturou o título do Mundial de Construtores, McLaren e Ferrari. Haug espera que a equipe tenha encontrado as soluções para ser mais competitiva neste ano, dando condições aos pilotos alemães para lutarem por vitórias.

"Este carro é o produto do que temos aprendido nos últimos dois anos. Tivemos três pódios no primeiro ano, mas ano passado não estivemos na direção certa. Tivemos alguns pontos altos, como o Grande Prêmio da China quando a pista tinha limitações para os pneus dianteiros e o desempenho foi um pouco melhor. Mas ao longo do ano não foi bom o suficiente. Ser um competidor regular com a Red Bull, Ferrari e McLaren é uma tarefa difícil. Precisamos aprender, precisamos desenvolver a nossa equipe nesse sentido e tenho certeza que podemos fazer isso."