Diretor promete reação da McLaren no GP da Alemanha de F1

"Agora temos que voltar a nossa atenção para outro circuito histórico, em Nurburgring. Vamos estar totalmente competitivos na Alemanha", prometeu o diretor, sem desanimar com o erro cometido pelos mecânicos no pit stop de Jenson Button. O pneu dianteiro direito do carro ficou solto e obrigou o abandono do piloto na segunda metade da prova.

"Nosso time nos boxes fez um trabalho fantástico durante todo o ano, mas nesta prova eles liberaram Jenson antes do momento. Foi um caso de erro humano no calor do momento. Mas não podemos esquecer que nossa equipe fez dúzias de pit stops impecáveis sob grande pressão nesta temporada", ponderou Whitmarsh.

Apesar do erro, diante da torcida inglesa, o chefe de equipe disse estar tranquilo com seu emprego. "Eu estou confiante que ficarei no cargo. Eu respondo ao conselho, e não apenas a Ron [Dennis, presidente] e eles parecem estar felizes com o meu trabalho", afirmou.