Dirigente diz que Ferrari só vai melhorar em Valência

"É verdade que investimos muito no novo sistema, com a asa, mas não é suficiente e não é perfeito ainda. O que deve acontecer no próximo mês é que, em Valência, devemos ter um grande atualização e haverá uma série de novas peças no carro", afirmou, admitindo que o sétimo lugar de Massa e o oitavo de Alonso no GP da Turquia foram decepcionantes.

Os resultados deixaram a Ferrari em terceiro lugar no Mundial de Construtores, atrás de McLaren e Red Bull, enquanto Alonso é o quarto e Massa está em sétimo no Mundial de Pilotos. Mesmo assim, Domenicali prometeu que a equipe italiana não vai desistir de lutar pelo títulos, apesar de só ter vencido o GP do Bahrein, com o espanhol, após sete provas da temporada 2010 da Fórmula 1.

"Nós precisamos encontrar mais alguma coisa, porque não queremos desistir depois de seis ou sete corridas. Dois terços do campeonato ainda estão em aberto. Vimos que tudo pode acontecer e temos visto como diferentes situações podem surgir nas corridas", disse.