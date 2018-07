Dirigente diz que McLaren ainda precisa evoluir A McLaren lidera o Mundial de Pilotos, com o inglês Jenson Button, e o Mundial de Construtores, mas nem por isso Martin Withmarsh, chefe da escuderia inglesa está satisfeito com o rendimento do MP4-25. O dirigente acredita que o carro precisa evoluir para que a equipe permaneça na liderança da temporada 2010 da Fórmula 1.