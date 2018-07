Dirigente nega chance de prova da Fórmula 1 no Vietnã

A possibilidade do Vietnã receber nos próximos anos uma corrida da Fórmula 1 foi descartada por Hans Geist. O consultor, que já foi diretor administrativo dos circuitos da Áustria e do Bahrein, que receberam provas da principal categoria do automobilismo, fez recentemente uma vista ao país asiático.

A presença do dirigente trouxe rumores sobre a possibilidade de construção de uma pista na baía de Nha Trang, no sul do Vietnã, para receber a Fórmula 1. "Minha missão é, geralmente, informar os interessados sobre a Fórmula 1 sobre o que é preciso para construir uma pista de corrida de Fórmula 1 com as normas da FIA para organizar um GP", disse.

Geist, que revelou o interesse de Bulgária, Romênia, África do Sul, Argentina e China em receber a Fórmula 1, descartou a possibilidade de uma prova no Vietnã. "Eu diria que de todas as minhas reuniões informativas talvez 10% se desenvolvem em um conceito sério. No Vietnã, meu trabalho era puramente informativo", explicou.