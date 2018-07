Dirigente promete que GP do Bahrein será seguro O chefe-executivo do Circuito Internacional do Bahrein disse nesta quarta-feira que todas as medidas serão tomadas para garantir a segurança das equipes e torcedores durante o GP do Bahrein. O país está em turbulência política há um ano. O GP do Bahrein de 2011 foi cancelado devido a uma onda de protestos antigovernamentais, com pelo menos 50 pessoas sendo mortas nos distúrbios.