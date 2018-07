Dirigentes definem nova área de escape na Curva do Café em Interlagos

SÃO PAULO - Representantes da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA), da Federação de Automobilismo de São Paulo (Fasp), administradores do Autódromo de Interlagos e da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras da Prefeitura de São Paulo definiram os detalhes da obra na área de escape da Curva do Café, onde o piloto Gustavo Sondermann sofreu uma acidente fatal durante a etapa de São Paulo da Copa Montana, realizada no dia 3 de abril.

Após a realização de uma vistoria, foi definido que a nova área de escape terá formato semelhante à da entrada da Reta Oposta, e a construção deve retirar aproximadamente seis lances da arquibancada do local. Para distinguir a pista da nova área será construída uma zebra. Ela será construída na linha branca que define o fim do traçado e apontará o início da área de escape, também caracterizada por uma ligeira inclinação para cima, que também reduzirá a velocidade dos carros no local.

A área de escape começará na Curva do Café e se estenderá até a linha que demarca a entrada dos boxes. O projeto prevê também a manutenção do "softwall", que absorve melhor o impacto em comparação com as barreiras de pneus. Na nova área de escape esse item será recuado.

O projeto de reforma será finalizado e entregue para ser avaliado pela CBA. Em seguida, o documento será encaminhado à Federação Internacional de Automobilismo (FIA). Depois disso, um inspetor da FIA visitará Interlagos para aprovar a obra, que só começará a ser feita após a realização de uma licitação. A previsão é de que a nova área de escape da Curva do Café seja concluída em agosto.

A vistoria foi feita pelo diretor de marketing da CBA, Paulo Gomes, Octávio Guazelli (gestor do autódromo), José Aloizio Cardozo Bastos (Presidente em exercício da Fasp), Pedro Pereira Evangelista e Ruy Takeshi, respectivamente Secretário Adjunto e engenheiro da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras de São Paulo.

"A questão está sendo tratada com muita seriedade por todo mundo. Gostaria de agradecer ao prefeito Gilberto Kassab e ao Caio Luiz de Carvalho, presidente da SPTuris, pelo empenho na resolução do caso. Seria super bacana se inaugurássemos na semana da corrida da Stock Car, em 7 de agosto", disse Gomes.