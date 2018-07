Dispensados não serviam para Red Bull, diz Toro Rosso O chefe da Toro Rosso defendeu nesta quinta-feira a decisão da equipe de reformular a sua dupla de pilotos para a temporada 2012 da Fórmula 1, com as dispensas do espanhol Jaime Alguersuari e do suíço Sebastien Buemi, e a efetivação do francês Jean-Éric Vergne e o australiano Daniel Ricciardo. De acordo com Franz Tost, a decisão de trocar os pilotos foi tomada porque os titulares de 2011 não demonstraram capacidade para se tornarem pilotos da Red Bull - a Toro Rosso é uma equipe satélite da atual bicampeã do Mundial de Construtores.