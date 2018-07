Dixon é pole e Kanaan sai em 2º na Indy no oval de Iowa A etapa de Iowa da Fórmula Indy, a 12.ª da temporada de 2014, promete ser boa para os pilotos brasileiros a julgar pelo treino oficial de classificação, ocorrido nesta sexta-feira. No oval da Iowa Speedway, na cidade de Newton, nos Estados Unidos, o neozelandês Scott Dixon largará na pole neste sábado, mas terá Tony Kanaan e Hélio Castroneves na sua cola no grid de largada.