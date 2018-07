Dixon encerra início ruim na Indy e vence em Long Beach; Castroneves fica em 2º

O brasileiro Helio Castroneves, da Penske, que fez a pole com direito a recorde da pista, terminou na segunda colocação, seguido do companheiro de equipe, o colombiano Juan Pablo Montoya.

A Penske também garantiu a quarta colocação com o francês Simon Pagenaud, seguido do brasileiro Tony Kanaan, da Ganassi. O francês Sebastien Boudais, da KVSH Racing, fechou a lista dos seis primeiros.

O norte-americano Josef Newgarden, da CFH, terminou em sétimo, com o compatriota Marco Andretti, da Andretti, em oitavo, o colombiano Carlos Muñoz, da Andretti, em nono e o também colombiano Sebastián Saavedra fechando o Top 10.

Dixon sabia que precisava de um bom resultado na Califórnia, pois seu começo de temporada era o pior desde 2009. Ele largou na terceira colocação e na segunda volta deixou Montoya para trás.

E, na primeira parada nos boxes, voltou na frente de Castroneves. O brasileiro foi atrapalhado pelo compatriota Kanaan no momento da saída e perdeu décimos fundamentais para permanecer na ponta. Depois, Dixon tratou de administrar a corrida e garantiu sua 36º vitória na categoria.

A etapa de Long Beach manteve o colombiano Montoya na liderança do campeonato, com Castroneves na segunda colocação. A próxima prova da Fórmula Indy acontece no próximo domingo, no circuito do Alabama.