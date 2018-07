Dixon garante pole e Alonso leva 5º lugar no grid das 500 Milhas de Indianápolis

O neozelandês Scott Dixon conquistou neste domingo a primeira posição do grid de largada para as 500 Milhas de Indianápolis, que ocorrerão no próximo domingo, nos Estados Unidos. Essa foi a terceira pole de Dixon na mais tradicional prova da Fórmula Indy.

O feito do piloto da Ganassi veio neste domingo durante o "Fast Nine", uma disputa entre os nove mais bem classificados durante o treino de sábado. Dixon fechou suas voltas com a média de 232,164 milhas por hora e deixou para trás o norte-americano Ed Carpenter (231,664), que tem a sua própria equipe e havia sido o mais rápido no sábado.

Mais uma vez, contudo, o grande destaque do treino foi Fernando Alonso. Bicampeão mundial na Fórmula 1 e piloto da McLaren, o espanhol teve excelente desempenho e sairá em quinto. Essa é a primeira participação do piloto em uma prova da Fórmula Indy, o que o deixará de fora do GP de Mônaco, no dia 28, mesma data das 500 Milhas.

Alonso, aliás, sacramentou o bom desempenho dos carros da Andretti, que ficaram também em terceiro, com Alexander Rossi, e em quarto, com o japonês Takuma Sato. JR Hildebrand, por sua vez, foi o sexto.

Quem também teve um bom desempenho neste domingo foi o brasileiro Tony Kanaan, da Ganassi, que fez boas voltas e garantiu a sétima posição, logo à frente do norte-americano Marco Andretti e do australiano Will Power. Completou as dez primeiras colocações o piloto da casa Ryan Hunter-Reay.

Três vezes vencedor das 500 Milhas de Indianápolis e quatro vezes pole position, o brasileiro Hélio Castroneves decepcionou neste domingo e fez apenas o 19º tempo. Ele precisará apostar em uma corrida de recuperação se quiser obter sua quarta vitória neste palco mítico do automobilismo.

Já o francês Sebastien Bourdais, da Dale Coyne, que perdeu o controle de seu carro e sofreu um grave acidente no sábado, precisou de uma cirurgia após sofrer múltiplas fraturas na região pélvica.

A operação foi bem-sucedida e o piloto segue se recuperando no hospital. "A cirurgia foi bem", contou Geoffrey Billows, diretor-médico da Indy. "Encontrei Sebastien pela manhã e ele estava ainda melhor do que eu esperava."