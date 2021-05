Dixon vence 1ª corrida no Texas em dobradinha da Nova Zelândia; Kanaan é 11º

A Fórmula Indy realizou neste sábado a primeira de duas corridas na etapa do Texas, a terceira da temporada 2021. Pela manhã, o tempo não ajudou e a chuva cancelou o treino oficial de classificação. Com isso, Alex Palou, líder do campeonato, foi o pole position. Na corrida, o neozelandês Scott Dixon foi agressivo nas primeiras voltas e, quando foi para a liderança, tratou de não sair mais de lá. O piloto da Ganassi segurou Scott McLaughlin nos giros finais, puxando uma dobradinha da Nova Zelândia.

Esta foi a primeira vitória de Scott Dixon em 2021 e a 51.ª na Fórmula Indy - incluindo o seu único triunfo na CART -, além de ser a 19.ª temporada em que sai com pelo menos um triunfo. Foi o quinto triunfo do neozelandês no oval texano, um dos melhores retrospectos de qualquer piloto do grid em qualquer uma das pistas.

Scott McLaughlin, que fez a sua primeira corrida em oval, foi o segundo colocado, terminando a 0s264 de seu compatriota. Pato O'Ward, Palou e Graham Rahal completaram o Top 5.

Pietro Fittipaldi começou em 14.º lugar e Tony Kanaan, que liderou o treino livre antes da prova, largou em 23.º. Os brasileiros tiveram rendimento discreto na corrida. Kanaan conseguiu se recuperar bem da posição de largada, chegou a correr em sexto lugar, mas finalizou em 11.º. Fittipaldi completou a prova na 15.ª posição.

A corrida teve duas bandeiras amarelas. A primeira na 57.ª volta, quando Sebastien Bourdais bateu no muro na saída da curva 2 após ser tocado por Josef Newgarden. No giro 160 foi a vez de James Hinchcliffe se perder e bater a traseira na mesma curva.

Neste domingo, a Fórmula Indy realiza a segunda corrida da etapa do Texas, às 18 horas (de Brasília).