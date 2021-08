Documentário sobre Michael Schumacher tem 1º trailer lançado pela Netflix; assista

O documentário sobre Michael Schumacher teve o primeiro trailer divulgado pela Netflix nesta quarta-feira, dia 25, data que marca os 30 anos da estreia do heptacampeão mundial na Fórmula 1. O vídeo mostra imagens raras da lenda do alemão, além de depoimentos de familiares e amigos, como o do compatriota Sebastian Vettel.

"Quando eu o vejo, penso: 'quero ser igual a ele'", diz Mick Schumacher, atualmente competindo na F-1 pela Haas. "Acho ele simplesmente muito forte mentalmente. Ele ainda me mostra isso todos os dias", conta Corinna, esposa do ex-piloto.

A produção, que entra no catálogo da Netflix no dia 15 de setembro, vai contar a trajetória do alemão no esporte, desde os primeiros passos no kart até o recorde de títulos. O filme também promete mostrar um lado pouco conhecido do piloto.

"Ele sempre separou sua vida pública da privada. O filme abrange esses dois mundos. É o presente de sua família ao amado marido e pai”, declarou Sabine Kehm, assessora da família do heptacampeão.

Schumacher é considerado por muitos o maior piloto de todos os tempos da F-1, tendo subido ao lugar mais alto do pódio 91 vezes antes de se aposentar, em 2012. Seu recorde foi quebrado pelo inglês Lewis Hamilton, também detentor de sete títulos, somente no ano passado.

Em dezembro de 2013, o alemão sofreu uma grave lesão na cabeça enquanto esquiava na França, ficando em coma por três meses. Ele ficou internado até junho de 2014, quando deixou o hospital para seguir a recuperação em casa. Poucas são as atualizações sobre o seu estado de saúde desde então.