Domenicali admite dificuldade de tirar título de Vettel

CINGAPURA - A vitória do alemão Sebastian Vettel no GP de Cingapura, realizado neste último domingo, fez com que o piloto da Red Bull abrisse 60 pontos de vantagem para o espanhol Fernando Alonso, da Ferrari, o vice-líder do campeonato. Com 150 pontos a serem disputados nas últimas seis corridas do ano, a situação não deixa Stefano Domenicali animado para um desfecho feliz para a escuderia italiana.

"Definitivamente nós temos que ser realistas com nossas chances, mesmo que tenhamos o dever conosco e com quem trabalha em Maranello de tentar marcar o maior número de pontos possíveis nos campeonatos de pilotos e de construtores", afirmou o chefe da Ferrari, que brincou com o abandono do australiano Mark Webber na última volta da prova em Cingapura: "quebrou a Red Bull errada".

Segundo Domenicali, Vettel teria que ter dificuldades para que Alonso seja tricampeão e conquiste o primeiro título pilotando a Ferrari. "Sem nenhum problema com Vettel, a disputa pelo campeonato será ainda mais difícil, mas nunca se sabe. O que aconteceu com Mark pode acontecer também com Sebastian uma ou duas vezes", disse o italiano, recusando-se desistir.

Apesar do discurso, o dirigente revelou que o foco da Ferrari já está em 2014. "Em casa, estamos 99% dedicados ao carro do ano que vem porque é um projeto complexo e será importante chegar ao topo rapidamente, por isso estamos trabalhando agora com o que temos", informou. Na próxima temporada, a escuderia já anunciou a contratação do finlandês Kimi Raikkonen, atualmente na Lotus, para o lugar do brasileiro Felipe Massa.