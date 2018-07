Domenicali admite que Ferrari poderá buscar Hamilton

Os dois pilotos já foram companheiros na McLaren e tiveram alguns problemas de relacionamento. Na época, Alonso acusava a escuderia inglesa de dar tratamento preferencial ao inglês e acabou deixando a equipe. Na época, em seguida ele acertou o seu retorno para a Renault.

"Considero o Hamilton um possível piloto para esta equipe. É um ótimo piloto e quem sabe o que pode acontecer no futuro?", declarou Domenicali nesta sexta, após os treinos livres para o GP da Espanha de Fórmula 1, que acontecerá neste domingo.

Com a possibilidade de tentar a contratação de Hamilton, a Ferrari pode não renovar o vínculo com Felipe Massa. O brasileiro não vive bom momento na temporada e pode dar lugar ao piloto inglês no final da temporada 2012, quando seu contrato se encerra.