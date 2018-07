Domenicali diz que ainda acredita em título da Ferrari A temporada 2013 da Fórmula 1 não tem sido das melhores para a Ferrari, mas a confiança do chefe da equipe, Stefano Domenicali, parece não diminuir. Mesmo com o espanhol Fernando Alonso em terceiro e a 39 pontos do líder Sebastian Vettel - 172 a 133 - e o brasileiro Felipe Massa ainda pior, com apenas 61 pontos no Mundial, o dirigente garantiu que confia na reação na segunda parte do campeonato e, quem sabe, até no título. Para isso, ele sabe que será preciso um bom desempenho já no GP da Bélgica deste domingo.