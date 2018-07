Domínio da Mercedes pode acabar em 2015, diz Alain Prost

O domínio impressionante da Mercedes na Fórmula 1 pode acabar na próxima temporada. Essa é a opinião de Alain Prost, dono de quatro títulos mundiais e hoje embaixador da Renault. O francês avaliou, em entrevista ao site da revista Autosport, que outras equipes podem subir o nível e tornar o próximo campeonato mais equilibrado.

"Temos de esperar, primeiro, para ver quais serão as regras de desenvolvimento do motor. Isso será muito importante. Quando você tem esse tipo de domínio, é difícil, mas não impossível. As mudanças que podem ser realizadas no chassi são limitadas, mas acho que, no conjunto motor e carro, eles (as outras equipes) podem fazer um trabalho melhor", disse.

Em 2014, A Mercedes conquistou o título do Mundial de Construtores com três corridas de antecedência e venceu 13 das 16 provas realizadas, o que levou o campeonato se reduzir a praticamente uma disputa interna entre o inglês Lewis Hamilton e o alemão Nico Rosberg.

Para Prost, esse domínio não chegou a surpreender, pois a Mercedes começou a preparar o seu carro para a temporada 2014 da Fórmula 1, em que foram adotados os motores turbo híbridos, com antecedência, enquanto outras equipes, como a Red Bull, que compete com propulsores fornecidos pela Renault, se concentravam na luta pelo título nos anos anteriores.

"Era quase inevitável. Não estou falando da diferença de performance, mas a Mercedes tinha vantagem porque começou esse projeto há mais de três anos. Ao mesmo tempo, a Renault estava lutando pelo campeonato por quatro anos seguidos", afirmou.