Domínio russo prevalece na final dos caminhões do Dacar

Quando o assunto é categoria caminhões do Rali Dacar, o sinônimo é Rússia. A edição 2015 da principal competição off-road do planeta terminou neste sábado, em Buenos Aires, com três trios do país nas primeiras posições, todos da equipe Kamaz. A vitória ficou com o time de Airat Mardeev, que soube administrar bem as vantagens adquiridas ao longo dos 14 dias de competição, que teve mais de nove mil quilômetros percorridos pela Argentina, Bolívia e Chile.

Foram apenas duas vitórias contra seis do caminhão de Eduard Nikolaev, que ficou 13min52 atrás de Mardeev, que foi campeão pela primeira vez. Quem levou o terceiro lugar foi o trio de Andrey Karginov, vencedor da edição de 2014, que não chegou a vencer etapas neste ano.

REAÇÃO TARDIA HOLANDESA

Mais uma vez, não deu para os competidores da Holanda nos caminhões. A equipe de Hans Stacey iniciou a 37.ª edição do Dacar com vitória, colocando esperança em quebrar a hegemonia russa na categoria. Mas após a primeira etapa, o Iveco de Stacey só foi conquistar nova vitória nos três últimos dias, o que foi insuficiente para alcançar os russos. Com isso, Stacey terminou na sexta colocação.

RESULTADOS 13.ª ETAPA DO DACAR - CAMINHÕES:

1.º Hans Stacey/Serge Bruynkens/Bernard Der Kinderen (Iveco) - 20min31

2.º Marcel Van Vliet/ Marcel Pronk/Artur Klein (Man) - +1min21

3.º Airat Mardeev/Aydar Belyaev/Dmitry Svistunov (Kamaz) - +2min23

4.º Dmitry Sotnikov/Igor Devyatkin/Andrey Aferin (Kamaz) - +2min45

5.º Eduard Nikolaev/Evgeny Yakovlev/Ruslan Akhmadeev (Kamaz) - +3min32

CLASSIFICAÇÃO GERAL APÓS 13 ETAPAS - CAMINHÕES:

1.º Airat Mardeev/Aydar Belyaev/Dmitry Svistunov (Kamaz) - 42h22min01

2.º Eduard Nikolaev/Evgeny Yakovlev/Ruslan Akhmadeev (Kamaz) - +13min52

3.º Andrey Karginov/Andrey Mokeev/Igor Leonov (Kamaz) - +51min00

4.º Ales Loprais/Ferran Marco Alcayna/Jan Van der Vaet (Man) - +1h56min37

5.º Dmitry Sotnikov/Igor Devyatkin/Andrey Aferin (Kamaz) - +2h24min32