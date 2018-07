Dono da equipe Haas confirma Grosjean e Magnussen para 2018

Gene Haas, dono da equipe Haas na Fórmula 1, confirmou nesta sexta-feira a permanência da sua duplas de pilotos para a temporada 2018. Em entrevista ao site oficial da competição, ele garantiu a manutenção do francês Romain Grosjean e do dinamarquês Kevin Magnussen para pelo menos mais um ano no seu time.

"Vamos correr no próximo ano com os mesmos pilotos que temos neste ano. Isto é certo", declarou Gene Haas. "E, com esta continuidade do trabalho, vamos nos tornar melhores corredores no próximo ano."

Nesta temporada, a dupla de pilotos conquistou 29 pontos, quase na metade do campeonato. Trata-se de toda a pontuação feita pela mesma equipe em 2016. Grosjean foi quem somou mais pontos: 18. Ele está na 13ª colocação, logo à frente do companheiro de equipe.

No Mundial de Construtores, a Haas ocupa a sétima colocação, entre dez equipes. Está a seis pontos da Toro Rosso, que está em sexto lugar.