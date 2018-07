Dono da Force India exalta pilotos e mira 4º lugar na F1 A Mercedes domina a temporada 2014 da Fórmula 1 e a Red Bull foi a única outra equipe a quebrar essa supremacia, com as duas provas vencidas pelo australiano Daniel Ricciardo, mas outros carros também têm apresentado bom desempenho. Esse é o caso da Force India, outrora uma equipe que sofria para somar pontos, mas que agora ocupa a quinta colocação no Mundial de Construtores.