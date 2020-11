Dono de  loja de pianos faz sucesso no Rally dos Sertões

São 29 anos de velocidade nas estradas e muita história para contar. O veterano Edu Piano, de 51 anos, está em sua 25ª participação no Rally dos Sertões e vive um desafio inédito por causa da pandemia de coronavírus. Para diminuir o risco de contágio, a organização da prova optou pelo formato de "bolhas" e mudou a data do evento, que costumava ocorrer em julho/agosto. "Esse ano está sendo totalmente diferente, tanto por causa dos protocolos de covid-19 como pela época da prova, com chuva, piso molhado, muita água nos rios e neblina", diz Edu Piano ao Estadão.

O nome é conhecido no off road, mas a verdadeira identidade deste paulistano da Vila Maria, que atualmente mora em Tatuí, no interior paulista, é Eduardo Domingues. O apelido veio por causa de seu primeiro ofício. "Tenho uma loja de piano em São Paulo, sou técnico afinador de piano, e esta foi minha primeira profissão. De lá para cá comecei no rali como hobby. Fui mexendo nos carros, gostando de fazer isso, e foi assim que minha vida mudou. Em 1999 montei minha equipe, a Território Motorsport, e desde então estou me dedicando apenas a isso. A troca aconteceu naturalmente", conta.

Leia Também 'Bolha' do Rally dos Sertões chega a Brasília com clima amistoso e presença de celebridades

No Rally dos Sertões, ele tem um currículo invejável. Já foi campeão geral nas categorias carros, caminhões, caminhões leves, caminhões pesados e UTVs (Over 45). Tem ainda quatro títulos na Mitsubishi Cup, entre outros resultados expressivos. "Já competi com pick up, caminhões e agora UTV. Todos são bons de pilotar. O pessoal gosta muito, fica aguardando chegar nas cidades. Cada um tem a sua particularidade. O UTV, que estou nesta edição do Rally dos Sertões, é mais ágil e tem manutenção mais fácil", explica.

766E3C01-53A8-483E-9B06-CCE0C7108013 Já competi com pick up, caminhões e agora UTV. Todos são bons de pilotar. O pessoal gosta muito, fica aguardando chegar nas cidades. Cada um tem a sua particularidade. O UTV, que estou nesta edição do Rally dos Sertões, é mais ágil e tem manutenção mais fácil E0EAB005-9061-4B3D-86B9-AEB61693E313 Edu Piano, piloto

UTV é a sigla em inglês para Utility Task Vehicle, algo como veículo utilitário multitarefas. Ele é como se fosse uma mistura de carro com quadriciclo e pode levar duas pessoas, o piloto e o navegador. Edu Piano disputa o Rally dos Sertões junto com o inseparável navegador Solon Mendes, com quem conquistou os últimos sete títulos no evento - são 14 edições juntos. A dupla compete na categoria UTV desde 2016 e está em busca de mais um título na 28ª edição da competição de 5 mil quilômetros que termina no sábado, 7.

Um dos momentos mais marcantes para Edu Piano foi quando furou o radiador durante a prova, no interior do Maranhão. "Nesses 25 anos tem várias histórias, boas e ruins. Uma que me marcou muito foi essa. Parei numa casa e pedi um pouco de água para continuar. Me deram um pouco, pedi mais e aí trouxeram uma água amarelada. Depois que coloquei, o senhor me falou que tinha acabado a água deles. Era tudo que ele e sua família, com crianças, tinha para passar até o dia seguinte. Eles pegavam em uma cacimba que ficava a várias léguas dali. Isso me marcou muito", conta emocionado.

Esta e outras experiências marcantes ajudaram a moldar o caráter do piloto, que sempre que pode leva seus filhos para conhecer a realidade do sertão brasileiro. A filha Nicole, de 14 anos, já está pilotando e pode um dia seguir os passos do pai famoso. Já houve ocasião que eles foram de carro para o interior do País levando presentes para as crianças de localidades mais humildes. Como combustível dessa família ligada ao off road está o desempenho de Edu Piano, ano após ano. Nesta edição, ele está na briga por mais um troféu em sua galeria de conquistas.