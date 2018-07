Dono de nova equipe da F1 diz que Ferrari vai avaliar Gutiérrez para 2017

"A Ferrari está interessada em acompanhar melhor as habilidades de Esteban. E, por isso, eles gostariam de vê-lo na pista para avaliarem uma futura contratação", afirmou Haas ao site da revista inglesa Autosport.

Gutiérrez se tornou membro da academia da Ferrari no início deste ano, após ser dispensado pela Sauber, pela qual disputou dois Mundiais de F1. Mas, como teve poucas chances de se destacar no limitado carro da Sauber em 2013 e 2014, a Ferrari decidiu cedê-lo à Haas para ganhar mais experiência e avaliar seu potencial para virar opção para o time no futuro.

"A Ferrari é tipo uma novidade top. E você só entra numa universidade dessas se tiver boas credenciais", comparou Haas. "Ao ceder o piloto para nós é como se a Ferrari dissesse: ''aqui temos um piloto que vale a pena considerar. Por isso gostaríamos de ver ele pilotando o seu carro''".

Gutiérrez e o francês Romain Grosjean, que estava na Lotus (comprada recentemente pela Renault), vão compor a dupla de pilotos da estreante Haas F1 Team no Mundial de 2016.