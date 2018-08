Dovizioso é o mais rápido nos treinos livres da MotoGP na Áustria

Embalado pela vitória conquistada na prova anterior, na República Checa, Andrea Dovizioso começou o fim de semana da 11ª corrida da temporada 2018 da MotoGP na frente. Nesta sexta-feira, o italiano da Ducati fez a melhor volta dos treinos livres da etapa da Áustria, disputados no Red Bull Ring, em Spielberg.

O melhor tempo da sexta-feira foi registrado por Dovizioso no primeiro treino livre, pois as marcas da segunda sessão acabaram sendo mais lentos do que as da atividade inicial, que foi realizada sob chuva. E quem acabou ficando na frente neste trabalho foi o espanhol Marc Márquez, da Honda, seguido do britânico Scott Redding, da Aprilia Gresini.

Na primeira atividade, então, Dovizioso, que no ano passado venceu a etapa da Áustria, assegurou a melhor volta do dia ao cravar 1min23s830, sendo o único piloto a conseguir cravar um tempo em menos de 1min24 nesta sexta-feira no Red Bull Ring. E ele foi seguido por seu companheiro na equipe Ducati, o espanhol Jorge Lorenzo, com 1min24s045.

O italiano Danilo Petrucci, da Pramac Ducati, ficou na terceira posição, com 1min24s320. E Márquez, que lidera o campeonato, veio logo atrás, em quarto lugar, com 1min24s411. No mesmo décimo de segundo do espanhol da Honda, ficaram outros três pilotos: o italiano Andrea Iannone, da Suzuki, em quinto lugar, o espanhol Dani Pedrosa, da Honda, em sexto, e o britânico Cal Crutchlow, da LCR Honda, em sétimo.

A relação dos dez primeiros colocados nas atividades desta sexta-feira no Red Bull Ring foi completada, em ordem, pelo espanhol Tito Rabat, da Avintia, pelo francês Johann Zarco, da Yamaha Tech 3, e pelo espanhol Maverick Viñales, da Yamaha, na décima posição. Logo atrás, apenas em 11º lugar, ficou o italiano Valentino Rossi, também da Yamaha.

Os pilotos da MotoGP voltam ao circuito em Spielberg neste sábado, sendo que o treino de classificação está agendado para começar as 9h10 (horário de Brasília). A largada para a etapa da Áustria será às 9 horas do domingo. Rossi é o líder do campeonato com 181 pontos, seguido por Rossi, com 132, e Dovizioso, com 113.