Dovizioso fecha dia de treinos da MotoGP na ponta em Silverstone; Márquez é o 4º

O italiano Andrea Dovizioso, da equipe Ducati, fechou na liderança a sexta-feira de treinos livres da etapa da Grã-Bretanha da MotoGP, no tradicional circuito de Silverstone, na Inglaterra, onde o piloto se garantiu na primeira posição ao cravar o tempo de 2min01s385 quando faltavam menos de cinco minutos para o fim da segunda e última sessão de pista do dia.

Com a sua "volta voadora", Dovizioso frustrou a torcida local, pois a segunda posição ficou com o britânico Cal Crutchlow, da LCR Honda, que foi superado por muito pouco pelo líder ao percorrer o seu melhor giro no traçado inglês em 2min01s390.

Crutchlow, por sinal, exibiu bom desempenho depois de ter renovado, na última quinta-feira, o seu contrato com a sua equipe até o final da temporada de 2020 da categoria máxima da motovelocidade.

Já o espanhol Marc Márquez, atual líder disparado do campeonato, terminou o dia na quarta posição com a sua Honda ao completar a sua melhor volta em 2min01s529. Ele também ficou atrás do seu compatriota Maverick Viñales, terceiro com a marca de 2min01s446 pela Yamaha. E o grupo dos cinco primeiros colocados foi fechado por outro piloto da Espanha: Jorge Lorenzo, da Ducati, com o tempo de 2min01s782.

Vice-líder da temporada, o italiano Valentino Rossi chegou a ficar em terceiro na parte final deste segundo treino livre, mas terminou apenas em oitavo, com 2min02s152 com sua Yamaha, ficando atrás também do australiano Jack Miller (Ducati), com 2min01s819, e do francês Johann Zarco (Yamaha), com 2min01s962, que terminaram respectivamente na sexta e sétima posições.

O italiano Andrea Iannone (Suzuki) e o espanhol Álvaro Bautista (Ducati) fecharam, nesta ordem, o grupo dos dez primeiros colocados desta segunda sessão livre. O treino classificatório para o grid de largada começará às 10h10 (de Brasília) deste sábado, enquanto a corrida está marcada para ser iniciada às 9 horas de domingo.

Silverstone será palco da 12ª corrida desta temporada, na qual Marc Márquez ostenta 201 pontos na liderança, enquanto Valentino Rossi tem 142 na segunda posição do campeonato. Lorenzo, com 130, vem logo atrás na terceira colocação.

Fenômeno da motovelocidade, Márquez ganhou quatro das últimas cinco edições do Mundial de MotoGP, categoria da qual é o atual bicampeão. Lorenzo foi o único a conseguir interromper o domínio do seu compatriota ao ficar com o título na temporada de 2015.