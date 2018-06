Dovizioso supera Márquez e lidera treinos de sexta da MotoGP na França

Em uma acirrada disputa com o espanhol Marc Márquez, da Honda, o italiano Andrea Dovizioso, da Ducati, se deu melhor e fechou a sexta-feira como o piloto mais rápido dos treinos livres da etapa francesa da MotoGP, a quinta das 19 previstas para a temporada 2018, no circuito de Le Mans.

Dovizioso começou o campeonato com uma vitória, na corrida do Catar, mas vem oscilando desde então, com um sexto e um quinto lugar nas provas seguintes, as etapas da Argentina e das Américas, respectivamente, e o abandono na última, a espanhola, o que o distanciou da briga pelo título.

Nesta sexta-feira, Dovizioso ficou atrás do Márquez no primeiro treino livre em Le Mans, mas melhorou o seu desempenho na sessão seguinte, garantindo a liderança da atividade e também a melhor volta do dia no circuito francês, com a marca de 1min31s936.

Primeiro colocado do campeonato após vencer as duas últimas provas, as etapas das Américas e espanhola, Márquez até melhorou o seu desempenho no segundo treino, mas terminou a sexta-feira na vice-liderança, com 1min32s104.

Os pilotos da Ducati e da Honda foram seguidos por duas motos da equipe de fábrica da Yamaha, demonstrando o equilíbrio do dia em Le Mans. O melhor deles foi o italiano Valentino Rossi, o terceiro colocado com a marca de 1min32s179.

Já o seu companheiro de equipe, o espanhol Maverick Viñales, que venceu a etapa da França no ano passado, foi o quarto mais rápido, com 1min32s204. Correndo em casa, o francês Johann Zarco, da Yamaha Tech 3, ficou na quinta posição, com 1min32s279.

O australiano Jack Miller, da Pramac Ducati, foi o sexto mais rápido. E a relação dos dez primeiros colocados do primeiro dia de atividades da etapa francesa da MotoGP foi completada por quatro pilotos espanhóis: Pol Espargaró, da KTM, Dani Pedrosa, da Honda, Aleix Espargaró, da Aprilia, e Jorge Lorenzo, da Ducati.

Os pilotos da MotoGP voltam a acelerar no circuito de Le Mans neste sábado, sendo que a sessão de classificação ocorrerá às 9h10 (horário de Brasília). A largada para a etapa francesa está agendada para as 9 horas de domingo.