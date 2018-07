Dovizioso supera Márquez na última curva e vence etapa da Áustria da MotoGP

Em uma prova emocionante e bastante disputada, o italiano Andrea Dovizioso conseguiu ultrapassar o espanhol Marc Márquez na última curva e venceu neste domingo a etapa da Áustria da MotoGP.

Durante toda a corrida, os dois pilotos se revezaram na ponta, até o italiano dar o bote final e receber a bandeirada com apenas 0s176 de vantagem. Antes da entrada da reta final, Márquez chegou a tentar roubar a posição de Dovizioso fechando o rival e jogando a moto agressivamente sobre ele, que conseguiu desviar e ultrapassá-lo novamente poucos metros à frente.

O espanhol Dani Pedrosa não conseguiu ter o mesmo ritmo dos dois primeiros colocados, mas completou o pódio. O italiano Jorge Lorenzo, que chegou e liderar a prova nas primeiras voltas, terminou em quarto lugar, à frente do francês Johann Zarco.

A principal decepção da etapa foi o espanhol Maverick Viñales, que largou em quarto lugar, mas não conseguiu um bom ritmo e terminou em sexto. O italiano Valentino Rossi errou em uma tentativa de ultrapassagem em Zarco e terminou apenas em sétimo.

O espanhol Álvaro Bautista conseguiu a oitava colocação, à frente do compatriota Loris Baz. O finlandês Mika Kallio, que correu a etapa como convidado, fez uma boa corrida e terminou em décimo lugar.

A vitória na etapa deste domingo deixou Dovizioso mais perto da briga pelo título. Ele subiu da terceira para a segunda colocação e agora tem 158 pontos, 16 a menos do que Marc Márquez, o líder do campeonato. Viñales caiu para terceiro com 150.

A próxima etapa da MotoGP, a 12ª da temporada, acontecerá na Inglaterra, no circuito de Silverstone. Em 2016, Viñales venceu a disputa e os dois primeiros colocados da tabela de classificação não tiveram um bom desempenho. Márquez terminou em quarto lugar e Dovizioso, em sexto.