Dovizioso vence pela 2ª vez seguida e se aproxima da ponta da temporada na MotoGP

Em meio a tantos espanhóis na MotoGP, o italiano Andrea Dovizioso estragou a festa da torcida no Circuito da Catalunha e venceu a etapa de Barcelona da principal categoria da motovelocidade neste domingo. Foi o segundo triunfo consecutivo do piloto da Ducati, que se aproxima da briga pelo título da temporada.

Com os triunfos em Mugello e em Barcelona, Dovizioso chegou a 104 pontos, somente sete atrás do líder do Mundial, o espanhol Maverick Viñales. O piloto da Yamaha, no entanto, teve fim de semana para esquecer na Espanha, encontrou dificuldades desde sexta-feira e não passou de um décimo lugar neste domingo.

Dovizioso completou a prova em 44min41s518, três segundos e meio à frente do espanhol Marc Márquez, atual campeão da categoria. A terceira colocação ficou com outro anfitrião, Dani Pedrosa, que foi quem largou na pole. Jorge Lorenzo, em quarto, e Johann Zarco completaram os cinco primeiros lugares.

Se Viñales teve fim de semana para esquecer, o multicampeão Valentino Rossi não foi muito melhor e terminou somente em oitavo, escancarando os problemas da Yamaha em Barcelona. Com o resultado, Rossi caiu da terceira para a quinta colocação do Mundial, com 83 pontos, ultrapassado por Márquez, com 88, e Pedrosa, 84.

Pedrosa, aliás, sustentou a liderança por pouco tempo na prova deste domingo. Já nas primeiras voltas, foi ultrapassado pelo surpreendente Lorenzo, que buscava sua primeira vitória na temporada em um circuito que conhece bem, onde venceu em 2010, 2012, 2013 e 2015.

Só que Lorenzo também não sustentou a primeira colocação. Já na sexta volta, apresentou problemas em sua Ducati e foi ultrapassado por um batalhão de pilotos, comandado por Márquez.

Não demorou, porém, para que Pedrosa retomasse a ponta. E o espanhol segurou a liderança enquanto pôde, até que a velocidade da moto de Dovizioso fizesse a diferença na 17.ª volta. Márquez também ultrapassou o compatriota e tentou atacar o italiano, mas não conseguiu incomodá-lo.

A MotoGP agora pausa por duas semanas, até a próxima etapa, a oitava do calendário, que acontecerá na Holanda. A prova será disputada no dia 25 de junho, no Circuito de Assen.